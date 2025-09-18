Раскрыты подробности попытки бегства экс-главы фонда капремонта Подмосковья

Экс-руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов предпринял неудачную попытку скрыться от сотрудников правоохранительных органов, но был задержан в аэропорту. Об этом говорят материалы судебного разбирательства, находящиеся в распоряжении РИА «Новости».
Как следует из документов, задержание произошло в аэропорту в тот момент, когда Николов намеревался улететь в Турцию. Обращает на себя внимание тот факт, что бывший чиновник приобрёл билет в один конец, не забронировав при этом место для проживания. Информация о покупке билета на самолёт была получена в процессе оперативно-розыскных мероприятий, включая телефонное прослушивание. Кроме того, он принял меры для сокрытия своего побега, проведя инструктаж с близким окружением.
Защитники бывшего руководителя фонда настаивали на том, что их подзащитный направлялся в Турцию с туристической целью, а не с намерением скрыться от правосудия.
Вспомним, что Тверской суд Москвы заключил под стражу Николова в ноябре прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (пункт 6 статьи 290 УК РФ). Следствие заявляет, что Николов и другие фигуранты получали денежные вознаграждения от посредников и руководящего состава подрядных организаций, осуществлявших работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Московской области.
В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, Николов больше не занимает пост руководителя фонда.
