Раскрыты подробности попытки бегства экс-главы фонда капремонта Подмосковья

Как следует из документов, задержание произошло в аэропорту в тот момент, когда Николов намеревался улететь в Турцию. Обращает на себя внимание тот факт, что бывший чиновник приобрёл билет в один конец, не забронировав при этом место для проживания. Информация о покупке билета на самолёт была получена в процессе оперативно-розыскных мероприятий, включая телефонное прослушивание. Кроме того, он принял меры для сокрытия своего побега, проведя инструктаж с близким окружением.