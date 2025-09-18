Ветерана СВО избили в центре Екатеринбурга

Молодой человек, житель Каменска-Уральского, обратился к юристу в июне. Он рассказал, что пришел в отпуск с СВО, а затем планировал уехать на учебу в военное училище в Перми. Ветеран отправился отдохнуть в ночном клубе Екатеринбурга, где к нему пристали двое подвыпивших парней, требуя выйти с ними на улицу. Военный, который является боксером, отказался, так как не хотел конфликта. Однако когда позднее он все же вышел на улицу, на него напали и избили.