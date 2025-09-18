Ветерана СВО избили в центре Екатеринбурга

Ветерана СВО избили в Екатеринбурге возле ТЦ «Антей». Добиться возбуждения уголовного дела удалось только через несколько месяцев, рассказал ЕАН основатель юридической конторы «Барсуков и партнеры» из Каменска-Уральского Сергей Барсуков.
Молодой человек, житель Каменска-Уральского, обратился к юристу в июне. Он рассказал, что пришел в отпуск с СВО, а затем планировал уехать на учебу в военное училище в Перми. Ветеран отправился отдохнуть в ночном клубе Екатеринбурга, где к нему пристали двое подвыпивших парней, требуя выйти с ними на улицу. Военный, который является боксером, отказался, так как не хотел конфликта. Однако когда позднее он все же вышел на улицу, на него напали и избили.
"Примечательно, что во время конфликта неподалеку стояли другие люди и охрана клуба, однако никто не стал вмешиваться. Позднее молодой человек видел, что нападавшие хорошо общаются с охранниками, значит, они знакомы.
Из-за вывихнутой челюсти мой клиент не смог вызвать скорую и пошел в полицию. Там вызвали медиков, его увезли, но челюсть он себе в итоге как-то вправил сам. Однако домашнее лечение ему все же понадобилось", — рассказал Сергей Барсуков.
В течение трех месяцев юрист добивался проведения проверки, снятия записи с камер возле клуба и опроса свидетелей, чтобы установить виновных в нападении. Однако, по его словам, в полиции и прокуратуре внятного ответа на вопросы не давали. Тогда Сергей Барсуков обратился в Следственный комитет, и уже в этот же день было возбуждено уголовное дело по ст. 213 «Хулиганство».