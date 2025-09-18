Какие рейсы задерживаются и отменены в российских аэропортах 18 сентября 2025: онлайн-табло

Задержки авиарейсов в России 18 сентября 2025.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 18 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний — подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 18 сентября 2025.
В аэропорту Волгограда введен режим «Ковер» — прием и выпуск воздушных судов временно приостановлены. Как заявили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло международного аэропорта Волгограда, отменили прибытие рейса «Аэрофлота» SU 1286 на 4 утра. Прилет еще одного утреннего рейса — FV 6429 авиакомпании «Россия» из Москвы — сдвинули на 4 часа вперед.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропорту Саратова (Гагарин). Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Задержки в московских аэропортах 18 сентября 2025.
Задержки во Внуково 18 сентября 2025.
В аэропорту Внуково фиксируются задержки международных рейсов. Наиболее серьезными стали:
Рейс VF 588 в Анкару — вылет перенесен с 05:00 на 09:15 (задержка более 4 часов) Рейс FZ 968 в Дубай — вылет перенесен с 05:15 на 08:40 (задержка более 3 часов) Рейс PC 391 в Стамбул — вылет перенесен с 05:55 на 09:15 (задержка более 3 часов).
Также задерживаются внутренние рейсы:
Рейс RT 205 в Новосибирск — вылет перенесен с 06:50 на 08:15Рейс UT 743 в Минеральные Воды — вылет перенесен с 10:00 на 15:20 (задержка более 5 часов) Рейс DP 423 в Самару — вылет перенесен с 07:20 на 08:30.
Задержки в Домодедово 18 сентября 2025.
В аэропорту Домодедово ситуация также сложная:
Рейс S7 2507 в Новосибирск задерживается до 14:30 вместо запланированного вылета в 13:50 — Рейс U6 2910 из Оша прибудет с опозданием в 08:10 вместо 06:20Рейс U6 652 из Барнаула прилетит в 09:36 вместо 07:45Рейс Y7 1092 из Кургана задерживается более чем на 3 часа — прибытие в 11:00 вместо 07:45.
Задержки в Шереметьево 18 сентября 2025.
В Шереметьево задерживаются как вылеты, так и прилеты:
Рейс SU 1044 в Сочи — вылет перенесен с 06:35 на 09:05Рейс DP 6821 в Санкт-Петербург — вылет перенесен с 08:25 на 09:05Рейс DP 6863 в Саратов — вылет перенесен с 07:35 на 08:35.
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у:
SU 1451 из Кемерово (прибытие в 11:59 вместо 08:50) — задержка более 3 часовFV 6430 из Волгограда (прибытие в 12:10 вместо 06:55) — задержка более 5 часовFV 6490 из Саратова (прибытие в 11:20 вместо 07:20) — задержка 4 часаSU 1045 из Сочи (прибытие в 16:17 вместо 14:20) — задержка около 2 часов.
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 18 сентября 2025.
В аэропорту Пулково на утро 18 сентября наблюдается несколько существенных задержек:
Рейс DP 506 в Махачкалу задерживается на 40 минут — до 09:05 вместо запланированных 08:25Рейс DP 593 в Саратов задерживается на 55 минут — до 08:35 вместо 07:40.
Значительно задерживаются прилеты:
Рейс FV 6344 из Мурманска прибудет в 11:30 вместо 07:50 (задержка более 3,5 часов) Рейс U6 174 из Хабаровска прибудет в 23:55 вместо 17:55 (задержка 6 часов) Рейс TK 3188 из Бодрума прибудет в 16:10 вместо 12:35 (задержка более 3,5 часов).
Задержки в региональных аэропортах России 18 сентября 2025.
Задержки в Новосибирске 18 сентября 2025.
В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержаны 11 рейсов на прилет. С опозданием в Новосибирск должны прилететь самолёты из Улан-Удэ, Кемерова, Якутска, Абакана, Сочи, Мирного, Нижневартовска, Хабаровска, Норильска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.
Наиболее серьезные задержки:
Рейс S7 5238 из Хабаровска прибудет в 14:00 вместо 11:00 (задержка 3 часа) Рейс S7 5304 из Норильска прибудет в 13:18 вместо 11:25 (задержка около 2 часов) Рейс S7 5258 из Южно-Сахалинска прибудет в 12:50 вместо 11:40 (задержка более часа).
Вылеты рейсов из Новосибирска происходят в основном по расписанию, но есть и задержки: Рейс S7 5347 в Сургут задерживается до 11:53 вместо 11:10.
Задержки в Южно-Сахалинске 18 сентября 2025.
В аэропорту Южно-Сахалинска утром 18 сентября сообщили о задержке нескольких рейсов:
Прилет:
S7−5257 из Новосибирска, вместо 8:30 ожидается в 9:35.
Вылеты:
FV-2476 HZ-2476 FV-4571 в Благовещенск, рейс от 17 сентября (14:15) задержали до 8:00 18 сентябряS7−5258 в Новосибирск, вместо 9:40 ожидается в 10:50.
Задержки в Екатеринбурге 18 сентября 2025.
В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки нескольких рейсов:
Рейс U6 83 в Махачкалу задерживается с 15:40 до 17:25Рейс FV 5569 в Шарм-эль-Шейх задерживается с 16:35 до 17:15Рейс U6 174 в Санкт-Петербург задерживается с 17:00 до 23:00 (задержка 6 часов).
Прилетающие рейсы также задерживаются:
Рейс U6 174 из Хабаровска прибудет в 15:15 вместо 13:50Рейс FV 5570 из Шарм-эль-Шейха прибудет в 17:00 вместо 14:35Рейс U6 84 из Махачкалы прибудет в 00:15 19 сентября вместо 22:30 18 сентября.
Задержки в Самаре 18 сентября 2025.
В аэропорту Курумоч наблюдаются задержки:
Рейс SU 796 в Анталью задерживается с 08:20 до 11:20 (задержка 3 часа) Рейс WZ 1034 в Екатеринбург задерживается с 08:00 до 08:50Рейс WZ 1356 в Ереван задерживается с 14:30 до 16:10.
Отменены рейсы SU 1603 и SU 1211 в Москву, а также рейс UT 358 в Москву (вечером 17 сентября).
Задержки в Сочи 18 сентября 2025.
В аэропорту Сочи задержаны несколько рейсов:
Рейс IO 1821 в Анталью задерживается с 08:00 до 15:30 (задержка 7,5 часов) Рейс SU 1045 в Москву задерживается с 11:10 до 13:15 (задержка более 2 часов) Рейс FV 6203 в Самару задерживается с 11:45 до 12:15.
Прилетающие рейсы также задерживаются:
Рейс FV 6642 из Новосибирска прибудет в 09:00 вместо 07:00Рейс SU 1044 из Москвы прибудет в 11:00 вместо 09:55Рейс FV 6876 в Красноярск задерживается с 19:55 до 20:40.