Экс-главу подмосковного ФКР задержали в аэропорту при попытке улететь из России

Николов был задержан при попытке улететь в Турцию, указано в документах.
Бывшего главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту при попытке улететь заграницу. Данная информация указана в судебных материалах.
«Задержание Николова было произведено в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию, мужчина приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания», — указано в материале РИА Новости. Агентство приводит данные документов. Причиной задержания стала попытка скрыться от следствия по делу о получении взяток.
В ноябре прошлого года Николов уже был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Тогда Николов и другие фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов.