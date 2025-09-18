Двух заместителей акима задержали в Мангистауской области

Также Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе.