Двух заместителей акима задержали в Мангистауской области

По данным официального Telegram-канале ведомства, сотрудниками ДП Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемые в совершении наркоправонарушений. Среди них — заместитель акима Мунайлинского района и заместитель акима села Атамекен.
«По данному факту начато досудебное расследование. Заместитель акима района водворен в изолятор временного содержания, в отношении других фигурантов избирается мера пресечения. Изъятые вещества направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия», — пояснили в акимате Мангистауской области.
В ведомстве отметили, что специальная операция проведена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025» управлением по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области.
«Акимат Мангистауской области последовательно проводит политику нетерпимости к коррупции и противоправным действиям среди государственных служащих. В отношении лиц, уличенных в нарушении закона, будут приняты самые строгие меры в соответствии с действующим законодательством. Очистка рядов государственной службы от недобросовестных сотрудников является приоритетной задачей акимата», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Шымкенте КНБ начал досудебное расследование в отношении сотрудников управления полиции района Туран. Адвокат Талгат Есимов сообщил, что фигурантами расследования являются начальник управления полиции района Туран и оперуполномоченный. Производство ведется по статье «Получение взятки должностным лицом» (ч.2 ст. 366 УК РК).
Также Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе.