В Приморье завели дело после сообщений о пытках с ершиком над девочкой

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Уголовное дело завели после травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники издевались с помощью ёршика, сообщает в своём Telegram-канале региональная прокуратура.
В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ёршиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. Региональная прокуратура сообщала о том, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
«Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту происшествия в школе города Спасска-Дальнего с 8-летней школьницей… о совершении в отношении несовершеннолетней противоправных действий со стороны учащихся старших классов, включая физическое и психологическое насилие», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений).
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Организована проверка, где особое внимание будет уделено работе по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.