За ночь российские ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ

Наибольшее число дронов удалось перехватить в небе над Ростовской областью — там было ликвидировано 23 воздушные цели. Ещё 11 беспилотников были сбиты над Волгоградской областью, 5 — над Курской. Кроме того, над Республикой Крым нейтрализованы 3 летательных аппарата, а в Белгородской области — 1.