Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь российские ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ

Ночной налёт украинских беспилотников пресечен средствами ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 18 сентября силами дежурной противовоздушной обороны удалось отразить массированную атаку 43 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Наибольшее число дронов удалось перехватить в небе над Ростовской областью — там было ликвидировано 23 воздушные цели. Ещё 11 беспилотников были сбиты над Волгоградской областью, 5 — над Курской. Кроме того, над Республикой Крым нейтрализованы 3 летательных аппарата, а в Белгородской области — 1.

Ранее KP.RU сообщил, что с 16 на 17 сентября средствами противовоздушной обороны РФ было уничтожено 357 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Минобороны отметили, что работа ПВО позволила своевременно пресечь попытки воздушных атак и защитить ключевые объекты и территории.