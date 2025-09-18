За ночь российские ПВО ликвидировали 43 беспилотника ВСУ

В ночь на 18 сентября силами дежурной противовоздушной обороны удалось отразить массированную атаку 43 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Наибольшее число дронов удалось перехватить в небе над Ростовской областью — там было ликвидировано 23 воздушные цели. Ещё 11 беспилотников были сбиты над Волгоградской областью, 5 — над Курской. Кроме того, над Республикой Крым нейтрализованы 3 летательных аппарата, а в Белгородской области — 1.
Ранее KP.RU сообщил, что с 16 на 17 сентября средствами противовоздушной обороны РФ было уничтожено 357 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Минобороны отметили, что работа ПВО позволила своевременно пресечь попытки воздушных атак и защитить ключевые объекты и территории.