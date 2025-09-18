Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Илимске медведь побежал за гулявшими на улице детьми

Подросткам удалось скрыться от хищника.

Источник: Аргументы и факты

В Усть-Илимске замечены медведи, которые проявляют агрессивное поведение.

Недавно один из медведей проник на территорию садового некоммерческого товарищества и оставил после себя следы разрушения. Другой хищник бросился за детьми, игравшими на улице. Позднее он был застрелен сотрудниками специальных служб.

Местные жители отмечают, что медведи не проявляют страха перед людьми, а их следы рядом с жилыми районами встречаются ежедневно.

Ранее на Аляске медведь напал на женщину близ Анкориджа, когда она отправилась на утреннюю пробежку. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше