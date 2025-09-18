В Усть-Илимске медведь побежал за гулявшими на улице детьми

В Усть-Илимске замечены медведи, которые проявляют агрессивное поведение.
Недавно один из медведей проник на территорию садового некоммерческого товарищества и оставил после себя следы разрушения. Другой хищник бросился за детьми, игравшими на улице. Позднее он был застрелен сотрудниками специальных служб.
Местные жители отмечают, что медведи не проявляют страха перед людьми, а их следы рядом с жилыми районами встречаются ежедневно.
Ранее на Аляске медведь напал на женщину близ Анкориджа, когда она отправилась на утреннюю пробежку. Пострадавшую госпитализировали в критическом состоянии.
