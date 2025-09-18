В Британии предрекли ВСУ сдачу важнейшего города

В конце августа российские войска уже вошли в центральную часть Красноармейска (Покровска), где начались бои, в том числе в районах железнодорожной станции и многоэтажной застройки. Эксперты рассматривали ситуацию в городе как показатель общей обстановки на линии соприкосновения, отмечая, что успехи ВС РФ здесь могут привести к прорыву обороны ВСУ на более широком участке фронта.