Из-за скандального интервью Пугачевой может грозить срок

По данным журналистов, поводом для возбуждения дела могут стать слова Пугачевой о том, что Дудаев был «порядочным человеком», да и в целом все положительные высказывания о нем. Это попадает под статью 205.2 УК РФ, и артистке по итогам проводимой проверки может грозить до пяти лет колонии.