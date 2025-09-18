Ричмонд
Из-за скандального интервью Пугачевой может грозить срок

В недавнем скандальном интервью Аллы Пугачевой, а точнее — в ее словах о Джохаре Дудаеве — увидели оправдание терроризма, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, поводом для возбуждения дела могут стать слова Пугачевой о том, что Дудаев был «порядочным человеком», да и в целом все положительные высказывания о нем. Это попадает под статью 205.2 УК РФ, и артистке по итогам проводимой проверки может грозить до пяти лет колонии.

Ранее в суд на Аллу Пугачеву подал адвокат Александр Трещев. Он потребовал с певицы полтора миллиарда рублей из-за заявлений, которые оскорбляют всех ветеранов боевых действий.