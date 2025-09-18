Ричмонд
Бомба для подрыва авто в Петербурге была замаскирована под пауэрбанк

Диверсанта задержали в момент установки бомбы.

Взрывное устройство, с помощью которого агент спецслужб Украины планировал подорвать автомобиль главы одного из оборонных предприятий Санкт-Петербурга, было замаскировано под пауэрбанк. Об этом диверсант рассказал в ходе допроса, кадры которого публикует ФСБ России.

По словам мужчины, для совершения теракта ему передали специальное устройство, замаскированное под черный пауэрбанк с магнитами и зеркалом автомобильного типа.

От сообщников мужчина получил точные координаты машины руководителя предприятия ОПК и его фотографии. Диверсант на общественном транспорте приехал в парк «Сосновка». Там он переоделся в пожилую женщину, после чего направился к машине.

В момент установки бомбы он был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что сообщницами злоумышленника оказались две девушки. Они задержаны и уже дали признательные показания.

Также ФСБ показала кадры задержания агентов спецслужб Украины.