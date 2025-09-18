Новосибирец получил 10,5 года колонии за убийство односельчанки

В Новосибирской области осудили мужчину, который убил односельчанку. За это он получил 10,5 года в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Все произошло в селе Решеты Кочковского района. Там мужчина, будучи пьяным, поссорился с односельчанкой. В ходе конфликта он сначала сильно ударил кулаком по голове женщину, которая сидела на кровати. От удара она упала на пол, а агрессор принялся ее душить. Потом он стал избивать ее ногами, обутыми в берцы.
— Судмедэксперты потом зафиксировали 8 ударов по рукам и ногам, 13 ударов по телу, в том числе в грудную клетку, и 12 ударов по голове, — добавили в пресс-службе.
Женщина скончалась от травматического шока.