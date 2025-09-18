Новосибирец получил 10,5 года колонии за убийство односельчанки

Все произошло в селе Решеты Кочковского района. Там мужчина, будучи пьяным, поссорился с односельчанкой. В ходе конфликта он сначала сильно ударил кулаком по голове женщину, которая сидела на кровати. От удара она упала на пол, а агрессор принялся ее душить. Потом он стал избивать ее ногами, обутыми в берцы.