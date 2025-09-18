Старшеклассники поиздевались над восьмилетней девочкой, используя туалетный ершик

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с издевательствами над ученицей второго класса в школе Спасска-Дальнего. Поводом стала информация из социальных сетей о противоправных действиях старшеклассниц во время перемены.
Согласно сообщениям, три девятиклассницы затолкали восьмилетнюю девочку в туалет, начали душить и пытались вставить в рот ершик. Подруги пострадавшей вызвали взрослых, после чего следственные органы Приморского края немедленно начали проверку.
Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления возбудить уголовное дело и доложить о результатах, отметив, что исполнение поручения держится под контролем центрального аппарата СК. Параллельно местные власти и полиция проводят собственные проверки, устанавливая личности всех причастных и их законных представителей.
Временно исполняющий обязанности главы Спасского района Олег Митрофанов заявил, что совместно с образовательными органами восстанавливается хронология событий, опрашиваются школьницы, сотрудники и свидетели. По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, передает «КП».
Ранее в лесу около СНТ в Домодедове 16-летний подросток с молотком напал на двух школьниц 13 и 16 лет, обеим он нанес удары по голове. Следователи установили личность подозреваемого и задержали его. На допросе подросток признался в содеянном.