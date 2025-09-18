В Иркутской области за утро произошло два смертельных ДТП из-за выбора неправильной скорости при движении. Одна авария с участием мотоциклиста случилась в деревне Олха Шелеховского района в 7 часов утра. Водитель ехал по дороге «Шелехов — Большой Луг», не справился с управлением, наехал на световую опору и перевернулся.