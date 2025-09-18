Ричмонд
В Иркутской области за утро произошло два смертельных ДТП

Мотоциклист наехал на световую опору, из-за чего транспортное средство перевернулось.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за утро произошло два смертельных ДТП из-за выбора неправильной скорости при движении. Одна авария с участием мотоциклиста случилась в деревне Олха Шелеховского района в 7 часов утра. Водитель ехал по дороге «Шелехов — Большой Луг», не справился с управлением, наехал на световую опору и перевернулся.

— В результате 21-летний парень погиб, а его 34-летний пассажир получил травмы. Оба передвигались без шлемов, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

20-летний владелец «Хонды Аккорд» съехал с дороги УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Спустя несколько часов в Братском районе на 268 километре дороги «Вилюй» 20-летний владелец «Хонды Аккорд» съехал с дороги, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Водитель и его спутница погибли на месте до приезда медиков.