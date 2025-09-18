Shot: Семья из РФ подхватила смертельно опасную малярию во время отдыха в ЮАР

Семья из России подхватила смертельно опасную малярию во время путешествия по Южно-Африканской Республике. Об этом в четверг, 18 сентября, пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что пара из Москвы с пятилетним ребенком проводила отпуск в Кейптауне. Туристы решили отправиться на морскую экскурсию «Сансет». На следующий день отдыхающие обнаружили укусы комаров, а позже у семьи резко подскочила температура и появился озноб.
Россияне обратились к местным врачам, которые подтвердили малярию — им выписали лекарства.
Пострадавшая рассказала, что ее муж хотел отправиться в Россию первым рейсом, однако его предупредили, что инкубационный период малярии составляет около месяца, а в РФ якобы нет нужных лекарств, которые могут вылечить заболевание, чтобы избежать летального исхода.
Сейчас у семьи остаточные явления, однако врач предупредил их, что если не провести вакцинацию, они могут подхватить тропическую малярию, которая может стать смертельной, отмечается в публикации.
Жительница Москвы обратилась к врачам после того, как у нее выросли шишки с червями на голове и шее из-за укусов комаров. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, могут ли комары быть переносчиками паразитов и как защититься от заражения.