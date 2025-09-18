Shot: Семья из РФ подхватила смертельно опасную малярию во время отдыха в ЮАР

Жительница Москвы обратилась к врачам после того, как у нее выросли шишки с червями на голове и шее из-за укусов комаров. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, могут ли комары быть переносчиками паразитов и как защититься от заражения.