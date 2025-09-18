В селе под Таганрогом под колеса иномарки попал 15-летний мотоциклист

Согласно предварительным данным, ДТП случилось в районе дома № 1 по Приморскому переулку. Сообщается, что сорокавосьмилетний мужчина, управлявший автомобилем «Опель Корса», совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество движения пятнадцатилетнему подростку, ехавшему на мотоцикле марки «Бесуда».