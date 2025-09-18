В селе Новониколаевка Днепропетровской области группа из шести военнослужащих ВСУ была вынуждена сдаться в плен российским войскам, сообщает ТАСС.
По словам заместителя командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», имеющего позывной «Пресс», это произошло из-за ошибки.
«Они сами приехали к нам на позиции», — рассказал командир. «Мы уже закрепились там, и они, думая, что это их позиции, просто сдались в плен. Всего шесть человек».
Он подчеркнул, что сопротивления со стороны украинских солдат не было.
Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Новониколаевки.