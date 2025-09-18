Ричмонд
В Новониколаевке военные ВСУ попали в плен, перепутав позиции

Группа военных ВСУ ошибочно приехала на позиции российских войск.

Источник: Аргументы и факты

В селе Новониколаевка Днепропетровской области группа из шести военнослужащих ВСУ была вынуждена сдаться в плен российским войскам, сообщает ТАСС.

По словам заместителя командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», имеющего позывной «Пресс», это произошло из-за ошибки.

«Они сами приехали к нам на позиции», — рассказал командир. «Мы уже закрепились там, и они, думая, что это их позиции, просто сдались в плен. Всего шесть человек».

Он подчеркнул, что сопротивления со стороны украинских солдат не было.

Ранее Минобороны официально сообщило об освобождении Новониколаевки.