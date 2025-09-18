Тела двоих мужчин нашли рядом с утонувшим автомобилем в реке Игат в Татарстане

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, очевидцы в трех метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тела двух мужчин 1982 и 1958 года рождения.
Предварительная причина происшествия — съезд автомобиля в воду.
Автомобиль обнаружили в реке Игат вблизи села Гулюково Мензелинского района РТ. Недалеко от затонувшей машины найдены тела двоих мужчин.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, очевидцы в трех метрах от берега извлекли и передали сотрудникам полиции тела двух мужчин 1982 и 1958 года рождения.
Предварительная причина происшествия — съезд автомобиля в воду.