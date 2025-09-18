Глава города в Ленобласти обвиняется в служебном подлоге

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Ивангородского городского поселения. Чиновник обвиняется в совершении трех эпизодов злоупотребления должностными полномочиями, а также трех эпизодов служебного подлога.
Следственные органы установили, что в 2024 году из областного бюджета была предоставлена субсидия на обустройство туристского центра в Ивангороде в рамках национального проекта. Чиновник принял и оплатил работы по муниципальным контрактам, которые фактически не были выполнены в полном объеме. Его действия причинили бюджету городского поселения материальный ущерб, превышающий 37 миллионов рублей.
В настоящее время собрано достаточное количество доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Кингисеппский городской суд для последующего рассмотрения по существу.