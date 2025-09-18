Челябинские следователи расследуют падение 86-летней пенсионерки в автобусе

В Челябинске возбудили уголовное дело после падения в автобусе 86-летней пенсионерки. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Инцидент произошел 16 сентября. Во время начала движения автобуса на пересечении улиц Чичерина и 250-летия Челябинска, произошло падение 86-летней пассажирки, в результате чего она получила телесные повреждения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Из больницы затребована документация, касающаяся травм пострадавшей.
Отметим, что инцидент произошел на автобусном маршруте № 64.