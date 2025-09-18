Ричмонд
Уголовное дело завели по факту кражи гранитных плит с набережной Алматы

Гранитные плиты, снятые с набережной реки Большая Алматинка в Алматы, украли и уже потом вывезли ночью в цех по изготовлению надгробий. Об этом заявили в департаменте полиции города.

Источник: shutterstock

В социальных сетях распространяется информация, что подрядчики АО «Павлодарский речной порт» обратились в УП Бостандыкского района Алматы по факту кражи старых демонтированных гранитных плит. Водитель, которого накануне задержал общественник Санжар Бокаев, якобы дал признательные показания.

Корреспондент «Курсива» обратился в департамент полиции Алматы за комментарием. Ведомство подтвердило, что по данному факту заведено уголовное дело.

По факту кражи чужого имущества Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и привлечение виновных к ответственности.

заявили в полиции

Напомним, общественник Санжар Бокаев зафиксировал на видео, как гранитные плиты, снятые с набережной реки Большая Алматинка в Алматы, вывезли ночью и отправили в цех по изготовлению надгробных плит.