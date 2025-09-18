Воспользовались паяльной лампой: из музея налетчики украли бесценные образцы золота

Представитель музея сообщил, что воры похитили «несколько образцов самородного золота из национальных коллекций, хранящихся в музее». Представитель музея добавил: «Хотя украденные образцы оцениваются примерно в 600 000 евро в пересчете на стоимость чистого золота, они, тем не менее, представляют неизмеримую ценность для наследия. Музей сожалеет об этой неоценимой потере для научных исследований, наследия и коллекции, доступной для широкой публики».