Воспользовались паяльной лампой: из музея налетчики украли бесценные образцы золота

Драгоценные образцы золота были украденные во время налета на французский музей естественной истории. Музей утверждает, что изъятые образцы стоят 600 000 евро в пересчете на цену золота, но имеют «неизмеримую историческую ценность».
Исторические образцы золота, стоимость которых на рынке составляет 600 000 евро, но которые бесценны для ученых и исследователя, были украдены из французского национального музея естественной истории в ходе последнего из серии ограблений музеев во Франции, пишет The Guardian.
«Это произошло в критический момент для культурных учреждений Франции, особенно музеев, — заявили в парижском музее. — За последние месяцы несколько государственных коллекций стали жертвами ограблений».
Ранним утром во вторник, по-видимому, хорошо спланированная преступная операция была направлена против геолого-минералогической галереи музея. Позже в тот же день сотрудники службы уборки обнаружили взлом, а сотрудники музея обнаружили пропажу четырех-шести золотых изделий, пишет The Guardian.
Предполагается, что воры воспользовались угловой шлифовальной машиной и паяльной лампой, чтобы проникнуть в музей Риверсайд, расположенный на окраине Ботанического сада в Париже. Это беспрецедентная кража из музея, находящегося под строгой охраной, констатирует The Guardian.
Представитель музея сообщил, что воры похитили «несколько образцов самородного золота из национальных коллекций, хранящихся в музее». Представитель музея добавил: «Хотя украденные образцы оцениваются примерно в 600 000 евро в пересчете на стоимость чистого золота, они, тем не менее, представляют неизмеримую ценность для наследия. Музей сожалеет об этой неоценимой потере для научных исследований, наследия и коллекции, доступной для широкой публики».
Самородное золото — это металлический сплав, содержащий золото и серебро в их естественной, неочищенной форме, поясняет The Guardian.
Директор музея Эммануэль Скулиос рассказал BFMTV: «Мы имеем дело с чрезвычайно профессиональной командой, прекрасно понимающей, куда им нужно идти, и располагающей профессиональным оборудованием. Абсолютно не случайно, что они выбрали именно эти экспонаты. Помимо материальной ценности, для музея это прежде всего экспонаты национальной коллекции, историческая и научная ценность которых неисчислима».
Минералогическая галерея музея оставалась закрытой в среду, пока подразделение по борьбе с организованной преступностью судебной полиции Парижа проводило расследование. В музее были усилены меры безопасности, и сотрудники проверяли коллекцию на предмет других потерь.
Одним из сокровищ музея, согласно его веб-сайту, является образец самородного золота и кварца размером 9 на 8,5 см, добытый на руднике Донатия в Калифорнии и подаренный богатым французским коллекционером.
Ранее в этом месяце в Национальный музей Адриана Дюбуша в Лиможе, центральная Франция, был совершен взлом, и воры похитили три экспоната общей стоимостью более 6,5 млн евро, которые во Франции считаются «национальными сокровищами». Это были две фарфоровые тарелки 14-го и 15-го веков и фарфоровая ваза 18-го века.
Мэр Лиможа Эмиль Роже Ломберти заявил агентству Франс Пресс в день обнаружения ограбления: «Преступность растет, мы всегда должны быть на шаг впереди. Во всех великих музеях мира в то или иное время были украдены экспонаты. По-видимому, коллекционеры отдают приказы известным преступным группировкам.».
В ноябре прошлого года четверо мужчин с топорами и бейсбольными битами средь бела дня разбили витрины музея Коньяк-Джей в Париже, напав на популярную выставку «Карманная роскошь», на которой были представлены небольшие драгоценные предметы XVIII века. Были украдены семь ценных коробок с табаком, некоторые из которых были взяты напрокат из Лувра и королевской коллекции Великобритании.
На следующий день около 4 часов дня в результате вооруженного ограбления музея Иерон в Соне и Луаре в центральной Франции были похищены ювелирные изделия стоимостью в несколько миллионов евро.
Самое громкое музейное ограбление за последнее время произошло в Музее современного искусства в Париже в мае 2010 года. Веран Томич по прозвищу Человек-паук похитил шедевры Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Фернана Леже и Амедео Модильяни общей стоимостью более 100 миллионов евро.
Это дело выявило чрезвычайные нарушения в системе безопасности музея, в том числе то, что сигнализация обнаружения движения не работала в течение двух месяцев, а трое охранников не смогли обнаружить Томича, который все-таки в 2017 году был приговорен к восьми годам тюремного заключения.