Массовая атака по Ростовской области, ВСУ паникуют под Запорожьем: карта СВО 18 сентября

Оператор уточнил, что для передачи маршрута сдачи в плен используется разведывательный дрон Mavic. Российские военные, заметив намерение украинского бойца сдаться, направляют к нему этот беспилотник. Аппарат указывает безопасный путь к российским позициям. Майкоп подчеркнул, что в таких случаях ударный дрон отводится в сторону, чтобы не атаковать сдающегося. По его словам, случаи сдачи в плен участились: украинские военные идут на этот шаг из-за активности российских подразделений и уверенности российских войск в своих действиях.