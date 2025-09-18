Блогер Андрей Сидоропуло из Краснодарского края обвиняется в 40 преступлениях

Прокурор заключил с мужчиной досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Дело в отношении блогера направили в суд для рассмотрения, передают РИА Новости.



Напомним, что Сидоропуло был задержан в 2024 году правоохранителями по факту мошенничества, связанного с продажей образовательных курсов. Он обещал своим ученикам персональную поддержку, ответы на вопросы, проведение прямых эфиров, гарантировал высокий доход и другое.



Сообщники блогера создали специальный интернет-ресурс и организовали масштабную рекламную кампанию. От действий мошенников пострадали как минимум 40 человек. Общая сумма ущерба составила свыше 8,3 миллиона рублей.