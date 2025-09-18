В Башкирии хотят упростить обращение граждан к власти через интернет

Госсобрание Башкирии готовится рассмотреть законодательную инициативу, которая упростит взаимодействие граждан с органами власти. Президиум парламента включил в повестку ближайшего пленарного заседания проект закона, официально закрепляющего возможность проведения онлайн-приемов.
Как отметил председатель регионального парламента Константин Толкачев, новый документ предусматривает возможность проведения личных приемов граждан с использованием технологий видеоконференцсвязи. Это решение направлено на совершенствование механизмов диалога между жителями и представителями власти, делая его более доступным и оперативным.
Спикер подчеркнул, что дистанционный формат обладает рядом преимуществ: экономит временные и финансовые ресурсы граждан, устраняет географические барьеры и избавляет людей от необходимости совершать длительные поездки для личной встречи. Особую значимость эта инициатива представляет для маломобильных групп населения и жителей отдаленных населенных пунктов.
Законопроект также предусматривает, что выездные приемы могут проводиться дополнительно к установленному графику. По мнению Толкачева, предлагаемые изменения позволят сделать работу с обращениями граждан более гибкой без привлечения дополнительных бюджетных средств.
Инициатива уже получила поддержку профильного комитета по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 25 сентября в ходе предстоящего пленарного заседания.
