Старшеклассники поиздевались над восьмилетней школьницей, используя туалетный ершик

При этом, руководство школы не сообщило родителям об инциденте. Как пишет Amur Mash, скандал пытаются выдать за фантазии ребенка, в качестве аргументов приводится тот факт, что на шее нет никаких следов удушья, а второклассница вернулась на уроки с улыбкой. Родители настаивают — факт нападения был, так как при разговоре с замдиректора образовательного учреждения упоминалась воспитательная беседа и удаленные видео с телефонов. Имеются и очевидцы инцидента — подруги школьницы, которые позвали на помощь. Тем временем, правоохранительные органы установили всех причастных к инциденту лиц.