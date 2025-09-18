Ричмонд
Старшеклассники поиздевались над восьмилетней школьницей, используя туалетный ершик

В школе Спасска-Дальнего старшеклассники поиздевались над восьмилетней девочкой, учащейся второго класса.

В школе Спасска-Дальнего старшеклассники поиздевались над восьмилетней девочкой, учащейся второго класса. Дело на контроль взяла прокуратура, а в СКР проводят проверку.

Уточняется, что инцидент случился в среду, 17 сентября. В сообщении регионального СКР уточняется, что девятиклассницы силой затащили маленькую девочку в школьный туалет и стали там душить, также засунули в рот туалетный ершик, не давая ребенку позвать на помощь.

При этом, руководство школы не сообщило родителям об инциденте. Как пишет Amur Mash, скандал пытаются выдать за фантазии ребенка, в качестве аргументов приводится тот факт, что на шее нет никаких следов удушья, а второклассница вернулась на уроки с улыбкой. Родители настаивают — факт нападения был, так как при разговоре с замдиректора образовательного учреждения упоминалась воспитательная беседа и удаленные видео с телефонов. Имеются и очевидцы инцидента — подруги школьницы, которые позвали на помощь. Тем временем, правоохранительные органы установили всех причастных к инциденту лиц.