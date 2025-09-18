Медведь набросился на туриста в парке

Напомним, что в июле в Японии пропал без вести охотник — это случилось на фоне серии нападений медведей, из-за чего в северной местности Страны восходящего солнца объявлено чрезвычайное положение. Поиски пропавшего мужчины начались после серии нападений по всей стране в июле, в результате которых погибли по меньшей мере два человека.