Медведь набросился на туриста в парке

Турист, на которого напал медведь в Йеллоустонском национальном парке (США), доставлен в больницу. Туристический маршрут был закрыт после того, как 29-летний мужчина получил травмы, не представляющие угрозы его жизни, в результате возможной встречи с гризли.
Тропа в Йеллоустонском национальном парке оставалась закрытой в среду после того, как, возможно, медведь гризли напал на туриста, в результате чего он получил серьезные, но не представляющие угрозы для жизни травмы.
Как пишет The Guardian, 29-летний мужчина получил ранения в грудь и руку во время нападения во вторник на тропе Турбид-Лейк к северо-востоку от озера Йеллоустоун.
Мужчина столкнулся с медведем на расстоянии 2,5 миль (4 км) в глубь страны и распылил репеллент от медведя, когда зверь начал атаковать, говорится в заявлении представителей парка.
Медики Службы национальных парков вышли вместе с туристом. Затем бедолага был доставлен в клинику парка, а оттуда доставлен самолетом в ближайшую больницу.
В среду представители парка заявили, что у них нет дополнительной информации, включая имя мужчины, откуда он родом и его нынешнее состояние.
Это было первое нападение медведя в парке с тех пор, как гризли ранил туриста в районе Маммот-Хот-Спрингс в 2021 году. Этот турист смог самостоятельно выбраться из парка, напоминает The Guardian.
При этом в 2023 году гризли убил женщину к западу от Йеллоустоуна, указывает The Guardian.
Медведь, совершивший последнее нападение, не будет перемещен или убит, потому что, по словам представителей парка, он напал неожиданно и не проявлял неестественного поведения.
Анализ ДНК может определить его вид. Мужчина предположил, что это был черный медведь, но его местоположение, размер и поведение указывали на то, что это был гризли, говорится в заявлении админстрации парка.
Иногда бывает трудно отличить гризли от черных медведей, поясняет The Guardian. Но гризли вырастают намного крупнее — целых в два раза, — а черные медведи обычно имеют более темную окраску.
Гризли находятся под федеральной охраной как вид, находящийся под угрозой исчезновения, в 48 нижних штатах США, где их численность возросла с примерно 700 особей в 1970-х годах до примерно 2000 особей сегодня.
Напомним, что в июле в Японии пропал без вести охотник — это случилось на фоне серии нападений медведей, из-за чего в северной местности Страны восходящего солнца объявлено чрезвычайное положение. Поиски пропавшего мужчины начались после серии нападений по всей стране в июле, в результате которых погибли по меньшей мере два человека.