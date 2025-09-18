В Финляндии «все рухнуло» без российского туризма

«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло», — заявил Иванов. Его слова приводит ТАСС. Также Иванов отметил, что надеется, что Финляндия начнет понимать, что добрососедские отношения с РФ для Финляндии лучше, чем их отсутствие или враждебность.