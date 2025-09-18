Ричмонд
«Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске

«Минсктранс» прокомментировал инцидент с задымлением троллейбуса в Малиновке в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в Малиновке сотрудники МЧС выезжали по сообщению о задымлении троллейбуса. Ситуацию в «Минсктрансе» прокомментировали агентству «Минск-Новости».

Видео с дымящимся троллейбусом в минской Малиновке распространилось по соцсетям. Очевидцы посчитали, что в троллейбусе № 52 загорелись аккумуляторные батареи. В «Минсктрансе» же сказали, что действительно произошло 15 сентября.

Инцидент произошел около 23.00 часов на остановочном пункте «Поликлиника № 25». Дым в момент высадки пассажиров заметила водитель троллейбуса, которая незамедлительно вызвала спасателей МЧС.

Прибывшие на место пожарные извлекли ящик накопителя электроэнергии, охладили батареи, ликвидировав задымление.

— Возгорания не произошло. Пассажиров в салоне не было, в результате инцидента никто не пострадал, — прокомментировали в «Минсктрансе».

Причины произошедшего устанавливают специалисты. Предположительно, к задымлению привело короткое замыкание накопителя электроэнергии.