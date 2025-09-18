«Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске

Видео с дымящимся троллейбусом в минской Малиновке распространилось по соцсетям. Очевидцы посчитали, что в троллейбусе № 52 загорелись аккумуляторные батареи. В «Минсктрансе» же сказали, что действительно произошло 15 сентября.