«Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске

В Минске в Малиновке сотрудники МЧС выезжали по сообщению о задымлении троллейбуса. Ситуацию в «Минсктрансе» прокомментировали агентству «Минск-Новости».
Видео с дымящимся троллейбусом в минской Малиновке распространилось по соцсетям. Очевидцы посчитали, что в троллейбусе № 52 загорелись аккумуляторные батареи. В «Минсктрансе» же сказали, что действительно произошло 15 сентября.
Инцидент произошел около 23.00 часов на остановочном пункте «Поликлиника № 25». Дым в момент высадки пассажиров заметила водитель троллейбуса, которая незамедлительно вызвала спасателей МЧС.
Прибывшие на место пожарные извлекли ящик накопителя электроэнергии, охладили батареи, ликвидировав задымление.
— Возгорания не произошло. Пассажиров в салоне не было, в результате инцидента никто не пострадал, — прокомментировали в «Минсктрансе».
Причины произошедшего устанавливают специалисты. Предположительно, к задымлению привело короткое замыкание накопителя электроэнергии.