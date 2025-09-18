Раскрыт «глухарь»: на заднем дворе найдены захороненные человеческие кости

Дело об убийстве почти четвертьвековой давности было раскрыто после того, как на заднем дворе в Южной Австралии были найдены захороненные кости. Детективы арестовали 64-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве Сьюзан Гудвин, которая числилась пропавшей без вести с июля 2002 года.