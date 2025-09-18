Раскрыт «глухарь»: на заднем дворе найдены захороненные человеческие кости

Дело об убийстве почти четвертьвековой давности было раскрыто после того, как на заднем дворе в Южной Австралии были найдены захороненные кости. Детективы арестовали 64-летнего мужчину и предъявили ему обвинение в убийстве Сьюзан Гудвин, которая числилась пропавшей без вести с июля 2002 года.
Полиция предъявила обвинение мужчине в убийстве спустя несколько часов после того, как во время поисков останков женщины, пропавшей более 20 лет назад, были обнаружены кости, пишет The Guardian.
Прорыв в расследовании «нераскрытого дела» был достигнут поздно вечером в среду после обнаружения человеческих останков, предположительно принадлежащих 39-летней Сьюзен Гудвин, захороненных на заднем дворе дома в Порт-Линкольне, что в штате Южная Австралия.
Детективы по расследованию особо тяжких преступлений арестовали 64-летнего жителя Порт-Линкольна и предъявили ему обвинение в убийстве Гудвин, которая числилась пропавшим без вести после июля 2002 года.
В четверг арестованный должен был предстать перед магистратским судом Порт-Линкольна.
Ранее полиция заявила, что приостановила поиски после обнаружения костей на участке в Порт-Линкольне во время предварительных раскопок.
Антрополог из Forensic Science SA и дополнительные сотрудники отдела судебной экспертизы и отдела по борьбе с особо опасными преступлениями отправились в город, чтобы подтвердить, являются ли кости человеческими останками, и продолжить раскопки.
Полиция использовала специальное радарное оборудование для сканирования участка в Памир-Корт, который примыкает к Мунта-Кресент, где жила Сьюзен Гудвин.
Во вторник детектив-инспектор Эндрю Макрей заявил, что это «трагедия, что семья Сьюзен провела последние 23 года без ответов».
В последний раз Гудвин видели около обеда 19 июля 2002 года, когда женщина ходила за покупками в магазины Coles и Woolworths в Порт-Линкольне.
Ранее полиция заявила, что несчастная была убита «кем-то, кто был ей очень близок», и они полагают, что убийца все еще живет в городе.
В 2017 году полиция заявила, что публичное обращение за информацией привело к тому, что следствие оправдало семь человек, представляющих интерес следствия.
За информацию, которая приведет к осуждению убийцы Гудвин и/или к обнаружению ее останков, предлагается вознаграждение в размере до 200 000 австралийских долларов, напоминает The Guardian.