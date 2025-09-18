На Оренбург нацелились дроны ВСУ, небо над аэропортом закрыто

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.
На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, подтвердили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона. Информацию опубликовал и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, который призвал земляков быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от Правительства области.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских дрона. Наибольшее их количество — 23 — сбили над Ростовской областью, ещё 11 БПЛА — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью. Три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, один — над Белгородской областью.