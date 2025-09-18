Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Оренбург нацелились дроны ВСУ, небо над аэропортом закрыто

Временные ограничения на приём и отправку самолётов введены в аэропорту Оренбурга из-за атаки БПЛА. О введении плана «‎Ковёр» объявили в Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнил в Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА, подтвердили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона. Информацию опубликовал и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, который призвал земляков быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от Правительства области.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских дрона. Наибольшее их количество — 23 — сбили над Ростовской областью, ещё 11 БПЛА — над Волгоградской областью, пять — над Курской областью. Три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, один — над Белгородской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше