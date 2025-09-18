В российскую туристку выстрелили на популярном курорте

Российская туристка оказалась случайной жертвой перестрелки в турецком Манавгате (провинция Анталья). Как пишет издание Sektor, женщина проходила мимо небольшой лавки, когда к магазину подъехали двое мотоциклистов и открыли огонь по его владельцам.