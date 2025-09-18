Ричмонд
В российскую туристку выстрелили на популярном курорте

Российская туристка оказалась случайной жертвой перестрелки в турецком Манавгате (провинция Анталья).

Российская туристка оказалась случайной жертвой перестрелки в турецком Манавгате (провинция Анталья). Как пишет издание Sektor, женщина проходила мимо небольшой лавки, когда к магазину подъехали двое мотоциклистов и открыли огонь по его владельцам.

По данным СМИ, местные торговцы Кумали и Хаджи Байрам получили тяжёлые ранения, а россиянке Татьяне пуля попала в ногу. Всех пострадавших срочно доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжёлое.

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Личности нападавших в масках пока не установлены, причины нападения также остаются неизвестными. По предварительным данным, владельцы магазина занимались продажей обуви и сумок.

Турецкая полиция начала масштабную операцию по поиску преступников: проверяются камеры видеонаблюдения, отрабатываются возможные маршруты беглецов.

