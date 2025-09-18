Водолазы сняли на видео вездеход, который затонул в озере в Забайкальском крае

Во вторник, 16 сентября, вездеход с геологами утонул в озере Забайкальского края. Авария произошла при спуске с горы из-за отказа тормозов. Позже стало известно, что сотрудники ГУ МЧС РФ, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские вылетели на вертолете к месту происшествия.