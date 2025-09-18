Водолазы сняли на видео вездеход, который затонул в озере в Забайкальском крае. Видеозапись в четверг, 18 сентября, опубликовала пресс-служба департамента по гражданской обороне Забайкалья.
— При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению затонувшего вездехода на берег, — говорится в сообщении.
Во вторник, 16 сентября, вездеход с геологами утонул в озере Забайкальского края. Авария произошла при спуске с горы из-за отказа тормозов. Позже стало известно, что сотрудники ГУ МЧС РФ, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские вылетели на вертолете к месту происшествия.
17 сентября водолазы извлекли тела трех погибших из озера Амудиса в Забайкалье, в Каларском муниципальном округе, куда упал вездеход с людьми.
18 сентября сотрудникам службы спасения удалось достать тела еще двух погибших при крушении вездехода в озере.