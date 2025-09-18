Ричмонд
Politico: в ЕС недовольны главой Евродипломатии

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас не справляется со своей работой и не произвела впечатление на своих коллег. Об этом пишут иностранные СМИ.

Каллас не произвела должного впечатления на своих коллег, указано в материале СМИ.

«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», — указано в материале Politico. Также отмечается, что Каллас за несколько лет работы не произвела должного впечатления на своих коллег.

Ранее Кая Каллас неоднократно становилась объектом критики со стороны российских дипломатов за свои высказывания о России. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на ее заявления о технологических и социальных способностях россиян, после чего назвала Каллас критически безграмотной. Об этом сообщало RT.

