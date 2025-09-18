Неизвестную без белья нашли без сознания на парковке российского города

Ранним утром на парковке в Академическом районе Екатеринбурга была обнаружена без сознания молодая девушка, одетая только в платье. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники органов правопорядка.
Территория была немедленно оцеплена правоохранителями. Информация о инциденте поступила от источника, близкого к ситуации, и была распространена изданием URA.RU.
В 08:11 сотрудники частной охранной организации обнаружили девушку без признаков сознания, на которой было только платье. Нижнее белье отсутствовало. Медицинская помощь на момент обнаружения еще не прибыла, указывается в сообщении.
Обстоятельства, при которых пострадавшая оказалась в таком состоянии, в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным очевидцев, возраст девушки составляет примерно 17 лет.
Официальные комментарии от правоохранительных органов Екатеринбурга относительно данного инцидента пока не поступали. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.
