В Тулунском районе 85-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме

Пожар произошел из-за эксплуатации печного отопления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе 85-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме в селе Шерагул. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального МЧС России.

— О том, что постройка загорелась, сообщили в дежурную часть соседи пенсионерки, — уточнили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия на улицу Ленина отправились семь спасателей с двумя автоцистернами. Оказавшись внутри горящего дома, сотрудники газодымозащитной службы обнаружили на полу в комнате погибшую хозяйку дома.

Дознаватели МЧС установили, что причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области за утро произошло два смертельных ДТП.