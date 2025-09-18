В Тулунском районе 85-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме в селе Шерагул. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального МЧС России.
— О том, что постройка загорелась, сообщили в дежурную часть соседи пенсионерки, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия на улицу Ленина отправились семь спасателей с двумя автоцистернами. Оказавшись внутри горящего дома, сотрудники газодымозащитной службы обнаружили на полу в комнате погибшую хозяйку дома.
Дознаватели МЧС установили, что причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
