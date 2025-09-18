Из всемирно известного музея пропал бесценный браслет фараона

Власти Египта разыскивают золотой браслет 3000-летней давности, некогда принадлежавший древнеегипетскому фараону, который исчез из Египетского музея в Каире.
В заявлении Министерства туризма и древностей Египта говорится, что золотой браслет, украшенный бусиной из ляпис-лазури, в последний раз видели в реставрационной лаборатории музея на площади Тахрир. В настоящее время дело передано в правоохранительные органы и прокуратуру, сообщает CNN.
Изображение браслета было разослано по всем аэропортам, морским портам и наземным пограничным переходам страны «в качестве меры предосторожности для предотвращения попыток контрабанды», говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях. Генеральный директор музея пояснил, что на некоторых фотографиях, распространяемых в Интернете, изображен не пропавший предмет, а другой, который в настоящее время выставлен в музее.
Бесценный браслет принадлежал царю Аменемопе третьего промежуточного периода (с 1076 по 723 год до нашей эры). Согласно веб-сайту музея, Аменемоп был «малоизвестным, но интригующим правителем 21-й династии Египта», который «первоначально был похоронен в скромной однокамерной гробнице NRT IV в царском некрополе в Танисе, в восточной дельте Нила».
Но через несколько лет после его погребения его тело было перезахоронено рядом с Псусенном I, одним из самых могущественных королей того периода. Его могила была вновь открыта в 1940 году.
Кристос Цирогианнис — судебный археолог из Кембриджского университета, специализирующийся на исследованиях международных сетей незаконного оборота предметов старины и искусства на рынках — комментирует, что новость об исчезновении браслета «не удивительна», учитывая огромный рынок антиквариата, и сказал, что есть несколько версий того, что могло с ним случиться.
«Во-первых, это то, что он был украден и вывезен контрабандой, и поэтому рано или поздно он обнаружится либо на онлайн-платформе, либо в галерее дилера, либо на аукционе», — сказал эксперт, добавив, что в этом случае предмет будет сопровождаться «поддельным провенансом или чем-то неопределенным».
Второй сценарий заключается в том, что его переплавят на золото. Это было бы менее выгодно, чем продажа самого артефакта, сказал Цирогианнис, но снизило бы риск его обнаружения.
В качестве альтернативы браслет может оказаться в частной коллекции. «Коллекционер будет знать, что он украден, но предмет не выйдет за пределы его коллекции», — предположил Цирогианнис.
«Еще одна возможность заключается в том, что владелец вернет его или он может быть найден в непосредственной близости от музея», — высказался эксперт. «В прошлом были такие случаи, особенно в Египте во время арабской весны, когда некоторые предметы, изъятые из музеев, были найдены через пару дней в саду или были оставлены в музеях».
Все остальные артефакты, находящиеся в реставрационной лаборатории, теперь будут оприходованы и рассмотрены специальной комиссией, сообщили в министерстве.
Незаконная торговля древнеегипетскими артефактами уже давно вызывает озабоченность в этой североафриканской стране. В прошлом году египетские власти арестовали двух мужчин за попытку похитить сотни древних артефактов со дна моря. Как сообщало тогда министерство, мужчины подняли артефакты со дна залива Абу-Кир, недалеко от портового города Александрия. Столкнувшись с представителями властей, мужчины признались, что планировали переправить эти предметы контрабандным путем.