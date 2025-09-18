ВККС возбудит уголовное дело против ростовского судьи

По данным коллегии, это уже четвертый эпизод по статье 290 УК РФ (получение взятки), по которому возбуждается дело против экс-судьи. Следствие считает, что Куделин действовал в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. По версии правоохранительных органов, они совместно получали взятки за вынесение нужных решений о мерах пресечения. Общая сумма взяток в деле составляет 15 миллионов рублей.