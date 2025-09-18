Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВККС возбудит уголовное дело против ростовского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение очередного уголовного дела в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина. Об этом сообщается на сайте ВККС.

По данным коллегии, это уже четвертый эпизод по статье 290 УК РФ (получение взятки), по которому возбуждается дело против экс-судьи. Следствие считает, что Куделин действовал в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. По версии правоохранительных органов, они совместно получали взятки за вынесение нужных решений о мерах пресечения. Общая сумма взяток в деле составляет 15 миллионов рублей.

Ранее ВККС уже давала согласие на возбуждение трех уголовных дел против Куделина и санкционировала его арест. Уголовное преследование в отношении Золотаревой также продолжается. Оба экс-судьи находятся под стражей.