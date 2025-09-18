Центральный аппарат СК взялся за дело о гибели школьницы в Новосибирске

«Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти 14-летней девочки из-за неправильного лечения. В СМИ сообщается об оказании неквалифицированной медицинской помощи 14-летней девочке в городе Новосибирске. В декабре прошлого года несовершеннолетняя с жалобами на здоровье была доставлена в одно из медицинских учреждений, где позднее, в результате неверно выбранной тактики лечения, скончалась», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Трагедия произошла прошлой зимой. 14-летнюю школьницу госпитализировали из-за сильных болей в животе. При этом родители девочки предупредили врачей, что у их дочери проблемы с сердцем. Пока школьницу пытались лечить от данного заболевания, она стремительно угасала и в итоге через восемь дней после госпитализации ребенок умер. Вскрытие показало, что девочка погибла из-за воспаления сердечной мышцы — острого миокарда.
Напомним, что это уже не первый случай в больницах Новосибирска. Семилетняя девочка скончалась в новосибирской больнице после нескольких приступов эпилепсии. Ее мать утверждает, что врачи не пытались реанимировать дочь при очередном обострении.