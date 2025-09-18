Центральный аппарат СК взялся за дело о гибели школьницы в Новосибирске

Трагедия произошла прошлой зимой. 14-летнюю школьницу госпитализировали из-за сильных болей в животе. При этом родители девочки предупредили врачей, что у их дочери проблемы с сердцем. Пока школьницу пытались лечить от данного заболевания, она стремительно угасала и в итоге через восемь дней после госпитализации ребенок умер. Вскрытие показало, что девочка погибла из-за воспаления сердечной мышцы — острого миокарда.