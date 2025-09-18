У жителя Братска конфисковали «Лексус» за пьяное вождение

В Братске у мужчины конфисковали «Лексус» за повторное вождение в пьяном виде. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, 35-летнего жителя города остановили полицейские на улице Комсомольской, когда он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Медицинское освидетельствование показало у него в выдыхаемом воздухе 1,16 мг алкоголя на литр.
— Всего за два месяца до этого он уже был наказан за точно такое же нарушение — тогда его лишили прав. Но это его не остановило. Из-за того, что он попался во второй раз, дело стало уже не административным, а уголовным. Суд признал его виновным, — отметили в пресс-службе ведомств.
В качестве наказания мужчине назначили 240 часов обязательных работ. Также его снова лишили прав — на этот раз почти на два года. Но главным последствием стала конфискация его дорогого автомобиля, который оценивается примерно в миллион рублей. Машину забрали в доход государства.
Кстати, с начала года в регионе выявлено уже более 7000 водителей, которые садились за руль пьяными. А с 2023 года по подобным делам в регионе конфисковали уже более 1300 транспортных средств.
