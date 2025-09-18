Задержаны телефонные мошенники, арендовавшие офис для своих махинаций

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в группировку входили жители Подмосковья и Краснодарского края. От своих кураторов из украинских колл-центров они получали задания — забрать деньги у обманутых пенсионеров, сделать конвертацию в криптовалюту и перечислить полученные средства за границу. Ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступления, составлял около 10 млн рублей.