Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержаны телефонные мошенники, арендовавшие офис для своих махинаций

Шайку телефонных мошенников, которыми руководили с территории Украины, обезвредили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и оперативники из ГУ МВД по Московской области и ФСБ.

Шайку телефонных мошенников, которыми руководили с территории Украины, обезвредили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и оперативники из ГУ МВД по Московской области и ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в группировку входили жители Подмосковья и Краснодарского края. От своих кураторов из украинских колл-центров они получали задания — забрать деньги у обманутых пенсионеров, сделать конвертацию в криптовалюту и перечислить полученные средства за границу. Ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступления, составлял около 10 млн рублей.

Аферисты для бесперебойной работы организовали офис в съемной квартире в подмосковном Одинцово. Они в любое время могли направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до блокировки счета.

У задержанных изъяты мобильные телефоны и банковские карты, различная документация и другие важные документы.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше