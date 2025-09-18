Мать девочки, над которой издевались старшеклассники, обвинили в порче рейтинга школы

При этом, история об издевательствах трех девятиклассниц над восьмилетней школьницей в туалете, которую душили и не давали позвать на помощь, а также засовывали в рот туалетный ершик, уже дошла до прокуратуры и СКР. Проводятся проверки по факту инцидента, все участницы конфликта установлены.