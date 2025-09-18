Ричмонд
Мать девочки, над которой издевались старшеклассники, обвинили в порче рейтинга школы

Руководство школы, где произошел конфликт между старшеклассницами и восьмилетней девочки, обвинило маму пострадавшей в порче рейтинга учреждения.

Руководство школы, где произошел конфликт между старшеклассницами и восьмилетней девочки, обвинило маму пострадавшей в порче рейтинга учреждения. Об этом пишет Amur Mash.

По данным журналистов, семье пострадавшего ребенка поступил звонок от директора школы. Но вместо того, чтобы принести извинения, руководитель образовательного учреждения заявила: девочка сама баловалась, а своими обращениями в следственные органы и СМИ родители только уронили репутацию учреждения.

При этом, история об издевательствах трех девятиклассниц над восьмилетней школьницей в туалете, которую душили и не давали позвать на помощь, а также засовывали в рот туалетный ершик, уже дошла до прокуратуры и СКР. Проводятся проверки по факту инцидента, все участницы конфликта установлены.