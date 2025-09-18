В уфимском воздухе зафиксировали опасную концентрацию сероводорода

В Уфе 16 сентября было зарегистрировано значительное ухудшение качества атмосферного воздуха. Специалисты Башгидрометцентра выявили многократное превышение нормативов по содержанию сероводорода в воздушной среде.
Наиболее тревожная ситуация сложилась в районе улицы Ульяновых. Согласно данным мониторинга, в семь часов утра на контрольном пункте наблюдения было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в 2,3 раза. В течение дня показатели продолжали ухудшаться: в час дня концентрация сероводорода превышала норму в 1,6 раза, а к семи часам вечера достигла максимального значения — семикратного превышения допустимых показателей.
Сероводород представляет серьезную опасность для здоровья человека. Высокие концентрации этого газа могут вызывать раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания, провоцировать головные боли, приступы головокружения и тошноты.
