Губернатор Волгоградской сообщил о повреждении домов при атаке ВСУ на регион

В результате происшествия пострадавших нет, заявил Бочаров.
В ночь на 18 сентября силами ПВО была отражена атака украинских БПЛА над территорией Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили кровлю частных домов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.
«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях», — заявил Бочаров. Его слова приводит официальный telegram-канал Администрации Волгоградской области. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Волгоградской области уже фиксировались атаки украинских беспилотников. В результате одной из них были повреждены стены лестничного марша в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 15. Тогда также не было зафиксировано пострадавших.