Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Волгоградской сообщил о повреждении домов при атаке ВСУ на регион

В ночь на 18 сентября силами ПВО была отражена атака украинских БПЛА над территорией Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили кровлю частных домов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате происшествия пострадавших нет, заявил Бочаров.

В ночь на 18 сентября силами ПВО была отражена атака украинских БПЛА над территорией Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили кровлю частных домов. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях», — заявил Бочаров. Его слова приводит официальный telegram-канал Администрации Волгоградской области. Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Волгоградской области уже фиксировались атаки украинских беспилотников. В результате одной из них были повреждены стены лестничного марша в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 15. Тогда также не было зафиксировано пострадавших.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше