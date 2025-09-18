Мигранты во Владивостоке учинили над подростками самосуд с религиозным подтекстом

По данным журналиста, в одном из местных торговых центров к подросткам подошел охранник, уличивший их в краже. Он предложил пройти в его подсобку, чтобы показать записи с камер. Там несовершеннолетних избили и заставили извиняться перед «всем мусульманским миром».