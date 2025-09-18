Из затонувшего в Забайкалье вездехода извлекли тела еще двух погибших

В Забайкальском крае извлекли из воды тела еще двух человек, погибших в результате падения вездехода в озеро Амудиса.
В сообщении ведомства ГУМЧС России по региону уточняется, что спасатели с использованием тяжелой техники проводят работы по подъему транспортного средства на берег.
Ранее во вторник представитель экстренных служб сообщил, что при падении вездехода в озеро утонули пять человек, а четверо пассажиров смогли спастись. Предварительно установлено, что причиной аварии стало отказ тормозов гусеничного вездехода, в результате чего транспортное средство на высокой скорости съехало в озеро.