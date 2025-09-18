Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из затонувшего в Забайкалье вездехода извлекли тела еще двух погибших

При падении вездехода в озеро Амудиса утонули пять человек.

Источник: Аргументы и факты

В Забайкальском крае извлекли из воды тела еще двух человек, погибших в результате падения вездехода в озеро Амудиса.

В сообщении ведомства ГУМЧС России по региону уточняется, что спасатели с использованием тяжелой техники проводят работы по подъему транспортного средства на берег.

Ранее во вторник представитель экстренных служб сообщил, что при падении вездехода в озеро утонули пять человек, а четверо пассажиров смогли спастись. Предварительно установлено, что причиной аварии стало отказ тормозов гусеничного вездехода, в результате чего транспортное средство на высокой скорости съехало в озеро.