В Приморье возбудили дело из-за травли в школе восьмилетней девочки

Правоохранительные органы в Приморском крае возбудили дело о хулиганстве из-за издевательств, которым подверглась в школе восьмилетняя девочка, сообщило Следственное управление СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в средней общеобразовательной школе Спасска-Дальнего в отношении восьмилетней школьницы (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.
Региональная прокуратура, в свою очередь, написала, что 17 сентября в соцсетях появилась информация, что учащиеся старших классов совершили физическое и психологическое насилие в отношении девочки. По данным СМИ, в частности, для издевательств они использовали туалетный ершик.
Прокуратура уточнила, что органы внутренних дел также возбудили дело по ст. 116 УК РФ (иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений). Надзорный орган взял расследование на контроль.
Также правоохранительные органы организовали проверку по профилактике травли и безопасности учащихся.
Напомним, в мае уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала, что проблема буллинга в подростковой среде очень актуальна. Комментируя причины роста детской жестокости, она обратила внимание, что многие дети ничем не заняты в свободное время и не имеют нормального досуга.