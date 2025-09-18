Осужден мужчина, погубивший 6-летнего сына в ДТП

Как сообщал ранее «МК», 31 марта 2025 года на трассе «Балтия» мужчина, управляя автомашиной «Газель», отвлекся от дороги и врезался в остановившуюся из-за поломки автомашину «Хендай Портер». Сын водителя «Газели», 6-летний мальчик, скончался на месте. По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, виновник аварии приговорен к 2 годам принудительных работ, с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком, на 2,5 года.