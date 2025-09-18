«Сами им звонят!»: раскрыта новая схема мошенничества, на которую ведутся даже скептики

Мошенники придумали новую хитрую схему, и теперь их жертвы сами им звонят! Раньше жулики действовали наугад: обзванивали людей и пугали проблемами. Но сейчас все иначе. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на соцсети официального представителя МВД России Ирины Волк.
— Преступники рассылают людям поддельные уведомления — через смс, мессенджеры или даже обычную почту. В письме может говориться что угодно: что ваш аккаунт взломали, нужно срочно поменять паспорт или банковскую карту, оплатить штраф или долг. Главное — в конце всегда есть фраза: "Немедленно позвоните по этому номеру для решения вопроса, — пишут журналисты.
И многие звонят! Человек видит тревожное сообщение, решает «на всякий случай» проверить информацию и сам набирает указанный номер. А это ловушка! Во-первых, банки и операторы обычно блокируют подозрительные входящие звонки, но если вы звоните сами — защита не срабатывает. А во-вторых, мошенники знают: если человек сам позвонил — он уже напуган и готов доверять. Так им гораздо легче убедить перевести деньги или сообщить пароли.
МВД России предупреждает: нельзя верить каждому сообщению, даже если в нем указали ваше имя или другие данные. Всегда проверяйте информацию через официальные сайты или телефоны организаций, а не через те контакты, что пришли в подозрительном письме.
