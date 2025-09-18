«Сами им звонят!»: раскрыта новая схема мошенничества, на которую ведутся даже скептики

И многие звонят! Человек видит тревожное сообщение, решает «на всякий случай» проверить информацию и сам набирает указанный номер. А это ловушка! Во-первых, банки и операторы обычно блокируют подозрительные входящие звонки, но если вы звоните сами — защита не срабатывает. А во-вторых, мошенники знают: если человек сам позвонил — он уже напуган и готов доверять. Так им гораздо легче убедить перевести деньги или сообщить пароли.