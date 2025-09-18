Опасный покос: салаватским хирургам пришлось извлекать металлическую проволоку из шеи пациентки

Операция прошла успешно, но была сопряжена со значительными техническими сложностями. Хирургам пришлось работать с особой осторожностью из-за близости к ране важных сосудов и нервных окончаний, а также высокой плотности окружающих тканей. В результате из шеи пациентки извлекли металлическую проволоку длиной один сантиметр и диаметром около двух миллиметров.