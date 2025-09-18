Ричмонд
Опасный покос: салаватским хирургам пришлось извлекать металлическую проволоку из шеи пациентки

В Башкирии врачи спасли женщину, раненную во время покоса.

Источник: Комсомольская правда

В больницу Салавата доставили 58-летнюю женщину с жалобами на инородный предмет, застрявший в шее. Как выяснилось, травма была получена во время покоса травы на приусадебном участке: из работающего триммера под высоким давлением вылетела деталь, которая вонзилась в шею.

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, дежурный травматолог, осмотревший пострадавшую, назначил рентгенологическое исследование. Снимки показали, что в глубоких мягких тканях шеи действительно находится инородное тело. Медики приняли решение о необходимости срочного хирургического вмешательства под общей анестезией.

Операция прошла успешно, но была сопряжена со значительными техническими сложностями. Хирургам пришлось работать с особой осторожностью из-за близости к ране важных сосудов и нервных окончаний, а также высокой плотности окружающих тканей. В результате из шеи пациентки извлекли металлическую проволоку длиной один сантиметр и диаметром около двух миллиметров.

